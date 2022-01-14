Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка лиги.

В первом матче в полуфинале Кубка английской лиги Ливерпуль не сумел обыграть на своем поле Арсенал, сыграв вничью со счетом 0:0.

Стоит отметить, что "канониры" большую часть игрового времени провели в меньшинстве после удаления полузащитника Гранита Джаки на 24-й минуте.



Ливерпуль — Арсенал 0:0

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Уильямс, 76), Матип (Гомес, 76), Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо (Окслейд-Чемберлен, 75), Милнер (Джонс, 61) — Минамино, Фирмино, Жота.

Арсенал: Рамсдейл — Суареш (Чеймберс, 11), Уайт, Габриэль, Тирни — Локонга, Джака — Сака (Тавареш, 80), Ляказетт, Мартинелли — Нкетиа (Холдинг, 28).

Предупреждения: Робертсон — Габриэль.

На 24-й минуте был удален Гранит Джака (Арсенал) (грубое нарушение).