Англия

Лондонский клуб заинтересован в приобретении испанца.

Английский Тоттенхэм намерен приобрести вингера Вулверхэмптона Адама Траоре в зимнее трансферное окно.

"Шпоры" находятся в поисках крайнего защитника и видят перспективу в том, чтобы в случае покупки испанца переквалифицировать его на желанную позицию в обороне.

"Волки" готовы продать своего лидера за 25 миллионов евро. Дело в том, что у футболиста осталось 18 месяцев контракта.

В сделку по Траоре Тоттенхэм готов добавить Мэтта Доэрти, который присоединился к ним из Вулвз в 2020 году.

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