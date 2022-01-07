Лондонский клуб заинтересован в приобретении испанца.
Адама Траоре, Getty Images
07 января 2022, 22:25
Английский Тоттенхэм намерен приобрести вингера Вулверхэмптона Адама Траоре в зимнее трансферное окно.
"Шпоры" находятся в поисках крайнего защитника и видят перспективу в том, чтобы в случае покупки испанца переквалифицировать его на желанную позицию в обороне.
"Волки" готовы продать своего лидера за 25 миллионов евро. Дело в том, что у футболиста осталось 18 месяцев контракта.
В сделку по Траоре Тоттенхэм готов добавить Мэтта Доэрти, который присоединился к ним из Вулвз в 2020 году.
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