Англия

Французский клуб отверг три предложения "пенсионеров" о досрочном прекращении арендного соглашения — в команду пришлось вернуть Кенеди из Фламенго.

В зимнее трансферное окно Челси, испытывающий кадровые проблемы на обоих флангах обороны ввиду травм Бена Чилвелла и Риса Джеймса, пытался отозвать из аренды в Лионе своего футболиста Эмерсона Палмьери, однако неоднократные попытки так и не увенчались успехом.

"Пенсионеры" сделали три предложения французскому клубу, заявляя о готовности выплатить компенсацию в размере 4 миллионов евро, однако главный тренер Лиона Петер Бос подтвердил, что итальянец бразильского происхождения продолжит выступать за его команду до конца сезона.

"Мы сохраним Эмерсона в команде до конца текущей кампании", — приводит слова наставника "ткачей" журналист Фабрицио Романо.

Ввиду отказа Лиона руководству Челси пришлось прибегнуть в "плану Б". Так, в команду вернулся Кенеди, который выступал на правах аренды за бразильский Фламенго. Однако, по словам главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля, не исключено подписание нового латераля этой зимой.

"Кенеди вернулся. Это большая возможность для него оставить свой след в этой команде. Однако мы не можем сказать, что Кенеди — это единственное решение наших кадровых проблем", — заявил Томас Тухель.

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