Англия

"Шпоры" считают, что у соперника нет вспышки коронавируса.

Арсенал ранее подал официальный запрос в АПЛ о переносе матча с Тоттенхэмом из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает издание Sky Sports, "шпоры" не хотят, чтобы поединок проходил в другую дату — в клубе считают, что у Арсенала нет вспышки коронавируса.

Вероятно, Тоттенхэму не нравится формулировка о просьбе переноса "из-за коронавируса, травм и отъезда игроков на Кубок Африки" в заявлении Арсенала.

Напомним, что решение о судьбе поединка между Арсеналом и Тоттенхэмом руководство лиги примет завтра.