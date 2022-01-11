Англия

Игра должна была пройти 6 января, но была перенесена из-за вспышки коронавируса в составе "красных".

Английская футбольная лига EFL не будет расследовать перенос поединка Кубка лиги между Ливерпулем и Арсеналом. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Напомним, запланированный матч должен был пройти 6 января, но он был перенесен из-за вспышки коронавируса в мерсисайдском клубе.

Однако через несколько суток главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что большинство тестов на коронавирус оказались ложноположительными.

После этого несколько клубов пожаловались в EFL и попросили провести расследование перенесенного матча.

По информации источника, до официальных писем с жалобами не дошло. Ливерпуль подал все необходимые документы перед переносом игры, поэтому расследования не будет.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.