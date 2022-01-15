Англия

Наставник прокомментировал предстоящий поединок против Астон Виллы.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сыграет выездной матч против Астон Виллы.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед. Накануне

Главный тренер "Красных дьяволов" Ральф Рангник накануне поединка на Вилла Парк рассказал о состоянии и мотивации своей команды.

"Мы должны работать и развиваться как единый коллектив. Иногда, случается так, что с ребятами надо поговорить напрямую в раздевалке. Это очень помогает в различных ситуациях как мне, так и лидерам коллектива.

Если Криштиану Роналду, например, или любой другой игрок обращается к парням перед игрой, это более чем приветствуется тренерским штабом. Я и сам это делаю перед и после каждой игры.

Только если мы будем добиваться прогресса как команда, будут развиваться и наши отдельные игроки. Это единственный способ для дальнейшего роста.

В пример могу привести Маркуса Рашфорда, который на последних тренировках работал очень много над собой, поэтому заслуживает места в стартовом составе.

Я сам не играл позиции форварда в бытности игрока, но все знают, что от футболиста на данной позиции требуются результативные действия. Если их нет долгое время, то это начинает напрягать, что и ухудшает атмосферу вокруг футболиста", — заключил немецкий специалист.

Матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед состоится 15 января, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.