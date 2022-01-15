Англия

Такого не удавалось сделать еще ни одному участнику АПЛ.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед проведет гостевой поединок против бирмингемской Астон Виллы.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед. Накануне

Подопечные Ральфа Рангника на Вилла Парк попытаются компенсировать грубую осечку образца домашнего противостояния против Вулверхэмптона в прошлом туре (0:1), однако не только лишь с этой задачей "Красные дьяволы" будут выходить на футбольное поле.

Дело в том, что статистический отдел АПЛ подсчитал, что именно в предстоящей игре Юнайтед может покориться вершина, которую с момента основания в 1992 году не достигал ни один из клубов-частников данного турнира — 300 гостевых побед.

Однако, "львы" намерены оказать серьезное сопротивление команде Рангника, так как уступили на поле клуба из Манчестера в рамках Кубка Англии ранее на этой неделе (0:1).

Матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед состоится 15 января, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.