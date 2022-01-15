"Сороки" пытаются подписать немецкого футболиста.
Робин Госенс, getty images
15 января 2022, 18:29
Ньюкасл продолжает работу на трансферном рынке с целью укрепления состава уже в текущее зимнее окно переходов.
Как сообщает издание Sky Italia, "сороки" продвинулись в переговорах с защитником Аталанты Робином Госенсом.
Источник утверждает, что "сороки" уже договорились с самим футболистом. Единственная преграда в том, что Ньюкасл хочет удостоверится, что Госенс быстро восстановится после недавней травмы.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 8 поединков в футболке "черно-синих", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Госенса заинтересован Интер.