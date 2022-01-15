Англия

"Сороки" пытаются подписать немецкого футболиста.

Ньюкасл продолжает работу на трансферном рынке с целью укрепления состава уже в текущее зимнее окно переходов.

Как сообщает издание Sky Italia, "сороки" продвинулись в переговорах с защитником Аталанты Робином Госенсом.

Источник утверждает, что "сороки" уже договорились с самим футболистом. Единственная преграда в том, что Ньюкасл хочет удостоверится, что Госенс быстро восстановится после недавней травмы.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 8 поединков в футболке "черно-синих", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Госенса заинтересован Интер.