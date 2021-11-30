Италия

Немецкий фулбек снова повредился на тренировке команды.

Полузащитник Робин Госенс не поможет Аталанте в ближайшее время из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sport Italia.

Госенс приступил к тренировкам после двух месяцев в лазарете, однако у него случился рецидив травмы подколенного сухожилия. Предполагается, что немецкий вингер вернется в общий строй в начале следующего года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 8 поединков в футболке "черно-синих", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Госенса заинтересован Интер.