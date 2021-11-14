Италия

Миланский клуб хочет заполучить немецкого вингера.

Защитник Аталанты Робин Госенс попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Tuttosport.

Интер рассматривает Госенса в качестве потенциальной замены Ивану Перишичу. Контракт хорватского вингера с клубом истекает следующим летом, и "нерадзурри" не планируют продлевать с ним соглашение.

Действующий контракт Госенса с Аталантой рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 8 поединков в футболке "богов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер также заинтересован в подписании полузащитника Боруссии М Дениса Закарии.