Англия

Завершились три поединка 22-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Эвертон отправился в гости к Норвич Сити и потерпел поражение со счетом 1:2.

"Канарейки" отправились на перерыв с преимуществом в два мяча благодаря автоголу Кина и голу Айды.

Во втором тайме Эвертону удалось отыграть один мяч после того, как Ришарлисон забил эффектный мяч ударом через себя, однако по итогу подопечным Рафаэля Бенитеза так и не удалось избежать поражения.

Стоит отметить, что матч против Норвича стал дебютным для защитника Эвертона Виталия Миколенко в рамках АПЛ. Украинец провел на поле все 90 минут.

Норвич Сити — Эвертон 2:1

Голы: Кин, 16 (АГ), Айда, 18 — Ришарлисон, 60

Норвич: Крул, Ааронс (Яннулис, 80), Хэнли, Гибсон, Уильямс (Байрэм, 77), Рашица, Ле-Мелу, Соренсен, Пукки, Ида, Сарджент (Цолис, 87).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Мина, 54), Годфри, Кин, Миколенко, Грэй, Андре Гомеш, Дукуре, Гордон, Рондон (Ришарлисон, 54), Кэлверт-Льюин.

Предупреждения: Сарджент, Ааронс, Пукки - Кин.

В параллельном матче Вулверхэмптон одержал уверенную победу над Саутгемптоном со счетом 3:1.

Вулверхэмптон — Саутгемптон 3:1

Голы: Хименес, 37 (пен.), Коуди, 59, Траоре, 90+1 — Уорд-Проуз, 84

Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Коуди, Килмен, Гомеш, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Поденсе, Хименес (Фабиу Силва, 80), Тринкау (Траоре, 78).

Саутгемптон: Форстер, Беднарек, Занка, Салису, Перро, Телла (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Диалло (Адамс, 46), Редмонд, Броя (Армстронг, 78).

Предупреждения: Поденсе, Хименес — Занка, Уорд-Проуз, Салису.

Также Ньюкасл Юнайтед сошелся в противостоянии с Уотфордом. Обе команды ведут борьбу за выживание, поэтому результат был важен для каждого из коллективов.

По итогам двух таймов выявить сильнейшего так и не удалось, а финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

Ньюкасл — Уотфорд 1:1

Голы: Сен-Максимен, 49 — Жуан Педро, 88

Ньюкасл: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Дамметт, Шелви, Лонгстафф, Фрэйзер (Мерфи, 74), Сен-Максимен (Альмирон, 86), Вуд, Жоэлинтон.

Уотфорд: Фостер, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Куцка (Клеверли, 77), Кайембе, Нгакиа (Фемения, 66), Кинг, Деннис (Эрнандес, 84), Жоао Педро.

Предупреждения: Шелви, Фрэйзер, Дамметт - Сиссоко, Самир