Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал отсутствие в заявке французского футболиста.

Манчестер Юнайтед не сумел удержать преимущество в два мяча над Астон Виллой, расписав ничью с "виллианами" на выезде.

Помимо Роналду и Рашфорда в заявке команды не оказалось и Антони Мартиаля. Главный тренер "манкунианцев" прокомментировал отсутствие француза, который изо всех сил старается покинуть клуб.

"Он сам не хотел быть в составе. По этой причине Мартиаль и не полетел с нами на эту игру", — заявил немецкий специалист после матча в эфире BBC.

Напомним, Мартиаль не имеет стабильного места в составе Манчестер Юнайтед и всеми силами старается покинуть стан английского клуба.

"Красные дьяволы" уже отказали Севилье в возможности арендовать французского форварда с правом выкупа.

Помимо Севильи в услугах Мартиаля заинтересована Барселона.