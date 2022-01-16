Датчанин может вернуться на поле спустя полгода.
кристиан эриксен, getty images
16 января 2022, 08:35
Экс-полузащитник Аякса, Тоттенхэма и миланского Интера Кристиан Эриксен близок к возвращению на поле спустя полгода, после того как потерял сознание в матче Евро-2020 против Финляндии.
Хавбек получил несколько предложений от клубов Английской Премьер-Лиги и близок к тому, чтобы подписать соглашение с одним из представителей элитного дивизиона Англии, сообщает The Times.
Отметим, что датчанин покинул Интер на правах свободного агента, так как футбольные власти Италии не разрешили ему даже приступить к тренировкам с командой с установленным кардиовертер-дефибриллятором.
Ранее о Кристиане Эриксене высказался наставник Тоттенхэма Антонио Конте.