Англия

Датчанин может вернуться на поле спустя полгода.

Экс-полузащитник Аякса, Тоттенхэма и миланского Интера Кристиан Эриксен близок к возвращению на поле спустя полгода, после того как потерял сознание в матче Евро-2020 против Финляндии.

Хавбек получил несколько предложений от клубов Английской Премьер-Лиги и близок к тому, чтобы подписать соглашение с одним из представителей элитного дивизиона Англии, сообщает The Times.

Отметим, что датчанин покинул Интер на правах свободного агента, так как футбольные власти Италии не разрешили ему даже приступить к тренировкам с командой с установленным кардиовертер-дефибриллятором.

Ранее о Кристиане Эриксене высказался наставник Тоттенхэма Антонио Конте.