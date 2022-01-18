Англия

Football.ua собрал впечатления фанатов о первом матче украинского защитника в чемпионате Англии.

Поединок в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги между Норвичем и Эвертоном не имел привлекательной вывески для широкого круга футбольной общественности, однако сложно было переоценить его значимость для украинского защитника "ирисок" Виталия Миколенко, для которого эта игра стала дебютной в "элитном" дивизионе Англии.

Норвич — Эвертон 2:1 Видео голов и обзор матча

К сожалению, клубу из Ливерпуля не удалось одержать победу на поле коллектива, который до старта игрового дня занимал последнее место в турнирной таблице, а нашего соотечественника фанаты вспоминали в качестве как одного из виновников в двух пропущенных мячах, так и в качестве участника единственного результативного эпизода в исполнении Эвертона.

Статистические порталы не порадовали высокими баллами для Миколенко, поставив ему сдержанную оценку за выступления.

Что же касается фанатов, то тут мнения были одобрительными, но значительный акцент при этом делался на адаптационный период игрока в новом коллективе.

"Миколенко на неделе практически в одиночку боролся против Халл Сити, а теперь ему будут сниться кошмары о Джошуа Саргенте", — считает @pst_77.

"Кин в этой игре выглядел так, как будто у него ПТСР, а Миколенко нужно дать немного перевести дух — парень не играл два месяца, потому что в его прошлой лиге идут зимние каникулы. Он будет в полном порядке, но чуть позже.

В целом, мы создавали не так много моментов в атаке, поэтому это заставляет думаться над тем, почему этот клоун в штанах выбрал Рондона в пару к Калверт-Льюину. Его счастье, что его до сих пор не уволили", — разнес критикой Рафаэля Бенитеса @General_Zod_PE1, выдав при этом немного авансов Виталию.

"Как защитник, Динь меня никогда не впечатлял, но я не знаю, кто вообще скаутил Миколенко. Я не очень впечатлен тем, что Виталий нам уже успел показать. Неужели сложно сделать так, чтобы хотя бы некоторые из трансферов действительно работали?", — высказался фанат Эвертона @Armchaireverton.

"Кажется, Миколенко сыграл сегодня недостаточно уверенно. Было похоже, что его указаниями были подключения к атаке, но даже на явных мячах в обороне он не успевал отыгрывать по какой-то причине. Думаю, что он постепенно вольется в команду и станет топ-исполнителем, но сколько времени для этого потребуется?", — задается вопросом @Rhiad1878.

"Пас назад от Миколенко? Только мне показалось, что это было сделано нарочно? Как он мог не заметить желтую футболку в поле своего зрения?! Футбол — коррумпированная игра, в которой полно актеров", — редкое контроверсионное мнение высказал @EvertonLike.

"Это могло остаться незамеченным, но Мина и Миколенко просто не могут общаться друг с другом. Эти двое потеряли минуту у углового флажка только для того, чтобы как-то наладить коммуникацию между собой.

Виталий должен как можно быстрее выучить английский. Опять-таки, автогол Кина, кто-то должен был подсказать ему выходить из зоны для блокировки прострела. Это слишком простая оплошность для того, чтобы иметь место быть на поле", — подметил непримечательную деталь @charles_stevo.