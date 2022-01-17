Англия

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Лондонский Вест Хэм в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги на своем поле неожиданно оступился Лидс, в составе которого хет-триком отличился Джек Харрисон. Андрей Ярмоленко вышел на поле на заключительные 20 минут основного времени, и даже успел отличиться забитым мячом, однако арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда.

Обзор матча:

Вест Хэм — Лидс 2:3

Голы: Боуэн, 34, Форнальс, 52 — Харрисон, 10, 37, 60

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкинс, 87), Крессвелл — Лансини, Райс — Боуэн, Форнальс (Ярмоленко, 69), Влашич (Масуаку, 61) — Антонио.

Лидс: Мелье — Даллас, Эйлинг, Стрюйк, Фирпо (Хьельде, 23) — Кох — Рафинья, Клих, Форшоу (Бэйт, 22, Родриго, 65), Харрисон — Джеймс.

Предупреждения: Антонио, Лансини, Ярмоленко — Кох, Джеймс.