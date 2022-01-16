Англия

Украинский вингер мог спасти "молотобойцев" от поражения.

Несколько минут назад закончился поединок 22 тура английской Премьер-лиги, в котором Вест Хэм на своем поле минимально уступил Лидсу со счетом 2:3.

Украинский вингер Яндрей Ярмоленко появился на поле, выйдя на замену на 69 минуте. Спустя восемь минут украинец получил желтую карточку.

На 82 минуте Ярмоленко головой переправил мяч в ворота, сыграв на добивании, но боковой арбитр поднял флажок и гол был отменен из-за офсайда.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 19 поединков, в которых забил один мяч и отдал один ассист.

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