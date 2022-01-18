Англия

Английские клубы хотят подписать венгерского центрбека.

Защитник Фенербахче Аттила Салаи попал в сферу интересов Вест Хэма и Ньюкасла, сообщает Sky Sports.

Английские клубы хотят укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно и попытаются подписать Салаи. Стоимость венгерского центрбека оценивается в сумму около 17 миллионов фунтов.

Действующий контракт защитника с Фенербахче рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 28 поединков в футболке "канареек", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм и Ньюкасл проявляют интерес к защитнику Монако Бенуа Бадьяшилю.