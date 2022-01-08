Англия

Английские клубы хотят подписать центрбека Монако.

Защитник Монако Бенуа Бадьяшиль попал в сферу интересов Ньюкасла и Вест Хэма, сообщает портал Foot Mercato.

Английские клубы планируют укрепить линию обороны в январе и хотят подписать Бадьяшиля. Однако осуществить эту сделку им будет тяжело, поскольку монегаски не хотят расставаться с французским центрбеком.

Действующий контракт Бадьяшиля с Монако рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 19 поединков в футболке "красно-белых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл и Вест Хэм заинтересованы в подписании защитника Эвертона Люки Диня.