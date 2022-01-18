Англия

Руководство клуба продолжит поиск нового штаба для команды.

К ближайшим поединкам Эвертон будет готовить временный тренер Дункан Фергюсон, сообщает официальный сайт клуба.

Помогать Фергюсону будут Джон Эббрелл и легендарный защитник Эвертона Лейтон Бэйнс, а также тренер вратарей Алан Келли.

Отметим, что Дункан Фергюсон второй раз берет на себя роль исполняющего обязанности главного тренера. Ранее он набрал пять баллов в декабре 2019 года в матчах против Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенала.

Напомним, что бельгийская футбольная ассоциация не хочет отпускать Мартинеса в Эвертон.