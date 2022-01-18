Руководство клуба продолжит поиск нового штаба для команды.
Дункан Фергюсон, getty images
18 января 2022, 19:43
К ближайшим поединкам Эвертон будет готовить временный тренер Дункан Фергюсон, сообщает официальный сайт клуба.
Помогать Фергюсону будут Джон Эббрелл и легендарный защитник Эвертона Лейтон Бэйнс, а также тренер вратарей Алан Келли.
Отметим, что Дункан Фергюсон второй раз берет на себя роль исполняющего обязанности главного тренера. Ранее он набрал пять баллов в декабре 2019 года в матчах против Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенала.
Напомним, что бельгийская футбольная ассоциация не хочет отпускать Мартинеса в Эвертон.