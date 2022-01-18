Англия

"Ирискам" придется искать другого тренера.

После увольнения Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера Эвертон ищет нового специалиста.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, бельгийская футбольная ассоциация не собирается отпускать Роберто Мартинеса.

В Бельгии хотят, чтобы нынешний тренер руководил командой на грядущем чемпионате мира по футболу в Катаре.

Напомним, что Эвертон планирует провести собеседования с двумя другими специалистами — Фрэнком Лампардом и Уэйном Руни.

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