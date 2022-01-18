"Ирискам" придется искать другого тренера.
Роберто Мартинес, getty images
18 января 2022, 18:23
После увольнения Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера Эвертон ищет нового специалиста.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, бельгийская футбольная ассоциация не собирается отпускать Роберто Мартинеса.
В Бельгии хотят, чтобы нынешний тренер руководил командой на грядущем чемпионате мира по футболу в Катаре.
Напомним, что Эвертон планирует провести собеседования с двумя другими специалистами — Фрэнком Лампардом и Уэйном Руни.
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