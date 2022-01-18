Англия

Руководство "ирисок" похоже определилось с двумя кандидатами на замену Рафаэлю Бенитесу.

Эвертон продолжает активно искать нового главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в ближайшее время руководство "ирисок" проведет собеседования с двумя потенциальными кандидатами на вакантное место, на которое претендуют Фрэнк Лампард и Уэйн Руни.

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Также отмечается, что в списке кандидатов также значатся Роберто Мартинес и Нико Ковач, и если с последним не возникнет трудностей при подписании контракта, то первого не отпускает сборная Бельгии, которую он возглавляет.

Напомним, Бенитес был уволен из Эвертона 16 января за неудовлетворительные результаты. После 19 игр Эвертон набрал 19 очков и занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ. Ближайший матч "ириски" проведут против Астон Виллы. Игра состоится 22 января.

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