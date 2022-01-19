Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал блеклую игру своего подопечного в этом сезоне.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник прокомментировал выступления вингера своей команды Джейдона Санчо, который проводит довольно провальный сезон.

Наставник считает, что все дело в психологии футболиста.

"Джейдону сейчас гораздо тяжелее морально и физически в сравнении с временем в Боруссии Дортмунд. Уровень ожидания от его игры совершенно другой, отличающийся от того, что был в Бундеслиге.

На тренировках Санчо один из лучших, но это нужно демонстрировать еще и на поле. На таком уровне не все упирается в тренировки. Нам нужно помочь ему выйти на тот уровень, который он демонстрировал в Германии", — сказал Рангник пресс-службе Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне англичанин провел 23 матча в футболке "манкунианцев", в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.

Ранее Рангник высказался о другом своем подопечном Поле Погба.