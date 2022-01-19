Англия

Помощник главного тренера "красных" рассказал о состоянии травмированных игроков.

Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара и нападающий Дивок Ориги продолжают восстановление после травм. Об этом сообщает пресс-служба "красных".

Алькантара не появлялся на поле после игры с Ньюкаслом в середине декабря, после чего он сдал положительный тест на коронавирус, а затем получил повреждение бедра на тренировке. Ориги продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов против Милана (7 декабря).

Отмечается, что оба футболиста смогут вернуться на поле в начале февраля.

"Тьяго, надеюсь, будет полноценно тренироваться после международного перерыва, чтобы подготовиться к игре с Кардиффом. Дивок будет готов только после этой игры", — сказал ассистент главного тренера команды Пепейн Лейндерс.

Ближайший матч Ливерпуль проведет в гостях против Арсенала в полуфинале Кубка английской лиги. Игра состоится завтра, 20 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени. В первой игре была зафиксирована нулевая ничья.