Англия

"Красные" хотят подписать бельгийского полузащитника.

Ливерпуль работает на трансферном рынке с целью усиления состава в два ближайших окна переходов.

Как сообщает издание El Nacional, мерсисайдцы подготовили предложение в размере 40 миллионов евро за Юри Тилеманса.

В текущем сезоне бельгиец провел 22 поединка за Лестер во всех турнирах, в которых сумел отличиться шестью забитыми мячами, а также отдал три результативные передачи.

Отметим, что контракт хавбека с "лисами" рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника своей команды Юри Тилеманса.