Англия

Наставник Арсенала высказался о своем подопечном, который принимал участие в Кубке африканских наций.

Главный тренер лондонского Арсенала прокомментировал выступления Томаса Партея за сборную Ганы на Кубке африканских наций, в котором его команда вылетела после группового этапа, уступив Коморским островам (2:3).

"Мне жаль, что Партей так рано покинул КАН, ведь я знаю, как много он для него значит. Со стороны тренера Арсенала я рад, конечно, что футболист вернется в команду и сможет нам помочь в ближайших поединках.

Участие Парти в матче с Ливерпулем исключено. Скорее всего, Томас сможет сыграть против Бернли", — заявил испанский специалист клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что участие трех футболистов Арсенала в матче против Ливерпуля находится под вопросом.

Поединок Арсенал — Ливерпуль состоится завтра в 21:45 по киевскому времени.