Кубок Африканских Наций

Габонцы смогли отыграть под занавес встречи.

В рамках поединка второго тура группового этапа Кубка африканских наций Гана играла против Габона и упустила победный результат.

Судьбу встречи мог решить точный удар Андре Айю в начале первой половины игры, но Аллевина восстановил паритет под занавес матча, что позволило габонцам выйти на второе место в группе.

Габон — Гана 1:1

Голы: Аллевина, 88 — А. Айю, 18

Габон: Амоном — Экюэль-Манга, Ассуму-Акуэ, Ойоно, Обианг — Амека (Мукету-Муссунда, 76), Мартинссон-Нгуали (Энеме-Элла, 67), Бийого-Поко, Канга — Буанга (Аллевина, 53), Бупендза.

Гана: Уоллакотт — Джику, Амарти, Баба — Партей, Баба (Пэйнтсил, 65), Ядом, Дж. Айю — А. Айю, Кьере, Сулемана (Аддо, 61).