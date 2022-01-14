Габонцы смогли отыграть под занавес встречи.
Габон - Гана, cafonline.com
14 января 2022, 22:53
В рамках поединка второго тура группового этапа Кубка африканских наций Гана играла против Габона и упустила победный результат.
Судьбу встречи мог решить точный удар Андре Айю в начале первой половины игры, но Аллевина восстановил паритет под занавес матча, что позволило габонцам выйти на второе место в группе.
Габон — Гана 1:1
Голы: Аллевина, 88 — А. Айю, 18
Габон: Амоном — Экюэль-Манга, Ассуму-Акуэ, Ойоно, Обианг — Амека (Мукету-Муссунда, 76), Мартинссон-Нгуали (Энеме-Элла, 67), Бийого-Поко, Канга — Буанга (Аллевина, 53), Бупендза.
Гана: Уоллакотт — Джику, Амарти, Баба — Партей, Баба (Пэйнтсил, 65), Ядом, Дж. Айю — А. Айю, Кьере, Сулемана (Аддо, 61).