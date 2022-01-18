Завершились два поединка Кубка африканских наций.
гана - коморские острова, caf
18 января 2022, 23:05
Завершились поединки третьего тура группового этапа Кубка африканских наций в квартете С.
Так, сборная Ганы неожиданно уступила Коморским островам и заняла последнее место в своей группе. Отметим, что поединок подопечные Раеваца завершали вдесятером после удаления Андре Айю.
Гана — Коморские острова 2:3
Голы: Боакье, 64, Джику, 77 — Эль Фарду, 4, Моджни, 62, 85
Удаление: Андре Айю, 25 (грубая игра).
В параллельном поединке сборные Габона и Марокко расписали результативную ничью и отправились в плей-офф турнира.
Габон — Марокко 2:2
Голы: Аллевина, 21, Агуэр, 81 (автогол) — Буфаль, 73 (пен.), Хакими, 84