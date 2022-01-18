Кубок Африканских Наций

Завершились два поединка Кубка африканских наций.

Завершились поединки третьего тура группового этапа Кубка африканских наций в квартете С.

Так, сборная Ганы неожиданно уступила Коморским островам и заняла последнее место в своей группе. Отметим, что поединок подопечные Раеваца завершали вдесятером после удаления Андре Айю.

Гана — Коморские острова 2:3

Голы: Боакье, 64, Джику, 77 — Эль Фарду, 4, Моджни, 62, 85

Удаление: Андре Айю, 25 (грубая игра).

В параллельном поединке сборные Габона и Марокко расписали результативную ничью и отправились в плей-офф турнира.

Габон — Марокко 2:2

Голы: Аллевина, 21, Агуэр, 81 (автогол) — Буфаль, 73 (пен.), Хакими, 84