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Брентфорд — Манчестер Юнайтед, Getty Images
20 января 2022, 07:15
Манчестер Юнайтед накануне также проводил свой ранее перенесенный матч 17-го тура английской Премьер-лиги в гостях у Брентфорда, сумев дожать соперников лишь во втором тайме.
Обзор матча:
Брентфорд — Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Тоуни, 85 — Эланга, 55, Гринвуд, 62 Рашфорд, 77.
Брентфорд: Лессль — Соренсен, Янссон, Пиннок — Расмуссен, Янельт (Баптист, 63), Нергор, Йенсен (Висса, 67), Каньос (Генри, 63) — Тоуни, Мбемо.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Теллес — Мактоминей (Матич, 84), Фред — Роналду (Магуайр, 71), Фернандеш, Эланга — Гринвуд (Рашфорд, 71).