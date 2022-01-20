Англия

Клубы предпочитают играть результативно, когда речь заходит о очных баталиях.

Накануне, Лестер на своем поле не сумел удержать победу над лондонским Тоттенхэмом в рамках перенесенного поединка 17-го тура английской Премьер-лиги (2:3).

Лестер — Тоттенхэм 2:3 Видео голов и обзор матча

Встреча перешла в разряд внушительных в плане результативности с помощью удачного выхода на замену нидерландского нападающего Стивена Бергвейна, оформившего сразу два результативных удара в компенсированное время.

Однако, как утверждает статистический отдел АПЛ, встречи между "лисами" и "шпорами" редко завершаются небольшим количеством забитых мячей.

Лестер вернулся в "элиту" английского футбола сравнительно недавно — в 2014 году, и с тех пор его 15 противостояний против Тоттенхэма неизменно радовали болельщиков открытостью.

59 голов на обе команды — за этот период лишь одна пара могла похвастаться лучшими показателями. Арсенал и Ливерпуль обгоняют своих конкурентов всего на три гола.

Стоит отметить, что наиболее результативным у Лестера и Тоттенхэма оказался поединок в 2018 году (5:4, победа "шпор"), а меньше всего голов команды забивали друг другу в 2016 (1:0, успех праздновали "лисы").

К слову, Арсенал и Ливерпуль сегодня, 20 января, сыграют друг против друга в очередной раз, но уже в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры, а подготовиться к ней вы можете с помощью нашего специального материала. Начало — в 21:45 по киевскому времени.