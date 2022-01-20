Бирмингемский клуб следит за ситуацией вокруг форварда.
Эдди Нкетиа, Getty Images
20 января 2022, 11:37
Астон Вилла по-прежнему проявляет интерес к нападающему Арсенала Эдди Нкетиа, сообщает портал The Athletic.
Контракт Нкетиа с Арсеналом истекает следующим летом, а договориться о продлении сторонам пока не удалось. Астон Вилла хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы приобрести английского форварда в январе за относительно небольшую сумму.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке "канониров", отличившись пятью голами.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла подписала голкипера Шеффилд Юнайтед Робина Ольсена.