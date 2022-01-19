Шведский вратарь стал игроком бирмингемского клуба.
Робин Ольсен, twitter.com/AVFCOfficial
19 января 2022, 09:02
Голкипер Шеффилд Юнайтед Робин Ольсен перешел в Астон Виллу, сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.
Ольсен присоединился ко "львам" на правах аренды до конца сезона. Действующий контракт шведского вратаря с Шеффилдом рассчитан до июня 2023 года.
Ольсен перебрался в Шеффилд Юнайтед прошлым летом из Ромы. В текущем сезоне 32-летний страж ворот провел 11 поединков в составе "клинков", пропустив 17 голов.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла хочет подписать нападающего Атлетико Луиса Суареса.