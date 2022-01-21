Англия

Наставник Челси высказался о ситуации вокруг контракта французского вингера с Барселоной.

Директор Барселоны Матеу Алемани ранее сделал резонансное заявление касательно того, что нападающий Усман Дембеле больше "не хочет быть частью команды", поэтому каталонский клуб попытается избавиться от него в зимнее трансферное окно.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель, который успел поработать с Усманом Дембеле во время своего руководства дортмундской Боруссией, поделился мнением о 24-летнем французе.

"Я понятия не имею, что там за ситуация у него происходит с Барселоной. Он очень хороший игрок, когда находится на своем высшем уровне.

Мне очень повезло тренировать его в Дортмунде. Это был всего один год, и он должен был идти дальше. Я ушел, и он решил уйти", — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Дембеле выступил с официальным заявлением, решив опровергнуть слова руководства Барселоны, что он больше не вовлечен в проект Барселоны.