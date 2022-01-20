Французский вингер выступил с официальным заявлением касательно всех слухов, которые фигурируют в прессе касательно его будущего.
Усман Дембеле, Getty Images
20 января 2022, 19:27
Директор Барселоны Матеу Алемани ранее сделал резонансное заявление касательно того, что нападающий Усман Дембеле больше "не хочет быть частью команды", поэтому каталонский клуб попытается избавиться от него в зимнее трансферное окно.
24-летний француз, контракт которого с Барсой истекает летом 2022 года, принял решение выступить с заявлением, чтобы разъяснить ситуацию со своей стороны.
"Вот уже четыре года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят. Слухи обо мне распускают все эти четыре года. Люди распространяют ложь обо мне все эти четыре года с единственной целью – навредить мне. Я за все это время никогда не отвечал на это и не оправдывался.
Тренер просил меня сыграть, даже если я не провел ни одной тренировки, и я всегда соглашался
Было ли это ошибкой? Безусловно. С сегодняшнего дня я честно отвечу на все, чтобы не позволять себя шантажировать. Мне 24 года, и у меня есть свои недостатки и ошибки, как и у всех людей. У меня были непростые периоды, травмы, я переболел коронавирусом. Тренер просил меня сыграть, даже если я не провел ни одной тренировки, и я всегда соглашался. Так было всегда, потому в этом моя страсть. Я прекрасно понимаю, как мне повезло заниматься лучшей работой в мире.
Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж
Цель моего сообщения очевидна – я хочу опровергнуть то, что я не вовлечен в спортивный проект Барселоны. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо намерения, которых у меня нет. Осуждаю тех, кто говорит что-то от моего имени или от имени моего агента, которому я полностью доверяю. У меня действующий контракт, и я в полном распоряжении клуба и моего тренера. Я всегда выкладывался ради своих партнеров и болельщиков. И это не изменится. Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж.
Как вы знаете, сейчас идут переговоры, и я предоставил все своим агентам. Мое дело – играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнерами и болельщиками. Прежде всего нужно сконцентрироваться на главном – на победах. Берегите себя и своих близких", — написал Усман Дембеле в своем Instagram.