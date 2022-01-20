Испания

Французский вингер выступил с официальным заявлением касательно всех слухов, которые фигурируют в прессе касательно его будущего.

Директор Барселоны Матеу Алемани ранее сделал резонансное заявление касательно того, что нападающий Усман Дембеле больше "не хочет быть частью команды", поэтому каталонский клуб попытается избавиться от него в зимнее трансферное окно.

24-летний француз, контракт которого с Барсой истекает летом 2022 года, принял решение выступить с заявлением, чтобы разъяснить ситуацию со своей стороны.

"Вот уже четыре года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят. Слухи обо мне распускают все эти четыре года. Люди распространяют ложь обо мне все эти четыре года с единственной целью – навредить мне. Я за все это время никогда не отвечал на это и не оправдывался.

Тренер просил меня сыграть, даже если я не провел ни одной тренировки, и я всегда соглашался

Было ли это ошибкой? Безусловно. С сегодняшнего дня я честно отвечу на все, чтобы не позволять себя шантажировать. Мне 24 года, и у меня есть свои недостатки и ошибки, как и у всех людей. У меня были непростые периоды, травмы, я переболел коронавирусом. Тренер просил меня сыграть, даже если я не провел ни одной тренировки, и я всегда соглашался. Так было всегда, потому в этом моя страсть. Я прекрасно понимаю, как мне повезло заниматься лучшей работой в мире.

Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж

Цель моего сообщения очевидна – я хочу опровергнуть то, что я не вовлечен в спортивный проект Барселоны. Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо намерения, которых у меня нет. Осуждаю тех, кто говорит что-то от моего имени или от имени моего агента, которому я полностью доверяю. У меня действующий контракт, и я в полном распоряжении клуба и моего тренера. Я всегда выкладывался ради своих партнеров и болельщиков. И это не изменится. Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж.

Как вы знаете, сейчас идут переговоры, и я предоставил все своим агентам. Мое дело – играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнерами и болельщиками. Прежде всего нужно сконцентрироваться на главном – на победах. Берегите себя и своих близких", — написал Усман Дембеле в своем Instagram.