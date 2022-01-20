Клуб не намерен насильно удерживать футболиста.
Усман Дембеле, Getty Images
20 января 2022, 11:59
Во время зимнего трансферного окна Барселона постарается продать Усмана Дембеле.
"Стало ясно, что Дембеле не хочет быть частью нашей команды, – сказал директор Барселоны Матеу Алемани. – Заставлять мы его не намерены".
"Мы сообщили игроку, что намерены расстаться с ним незамедлительно. Надеемся, что нам удастся продать его до 31 января".
Ранее тренер Барселоны Хави сообщил, что Дембеле утверждает, что хочет остаться в Барселоне, но контракт он подписывать отказывается.
24-летний нападающий провел 27 матчей за национальную сборную Франции (4 гола) и выступал в составе Ренна (29 матчей во всех теурнирах, 12 голов), Боруссии Д (50, 10) и Барселоны (129, 31).