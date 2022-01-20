Испания

Клуб не намерен насильно удерживать футболиста.

Во время зимнего трансферного окна Барселона постарается продать Усмана Дембеле.

"Стало ясно, что Дембеле не хочет быть частью нашей команды, – сказал директор Барселоны Матеу Алемани. – Заставлять мы его не намерены".

Mateu Alemany habla de la situación de Ousmane Dembélé pic.twitter.com/dTSPtXr99y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2022

"Мы сообщили игроку, что намерены расстаться с ним незамедлительно. Надеемся, что нам удастся продать его до 31 января".

Ранее тренер Барселоны Хави сообщил, что Дембеле утверждает, что хочет остаться в Барселоне, но контракт он подписывать отказывается.

24-летний нападающий провел 27 матчей за национальную сборную Франции (4 гола) и выступал в составе Ренна (29 матчей во всех теурнирах, 12 голов), Боруссии Д (50, 10) и Барселоны (129, 31).