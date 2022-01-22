Англия

Стремительный выход из затруднительного положения произошел после победы над Уотфордом.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Норвич сумел одержать уверенную победу над своим прямым конкурентом в битве за места в турнирной таблице — Уотфордом (3:0), благодаря чему обогнал "шершней".

Уотфорд — Норвич 0:3 Видео голов и обзор матча

"Канарейки" сумели подняться на 17 позицию, что позволило им покинуть зону вылета впервые не только по возвращению в "элитное" первенство в этом сезоне (за исключением положения команд перед первым туром), но и впервые с октября 2019 года.

Таким образом, Норвич сумел завершить удручающий период продолжительностью в 840 дней, в течение которых команда находилась в числе трех худших в наивысшем дивизионе, а также была вынуждена выступать в Чемпионшипе.

В следующем туре команде Дина Смита предстоит провести домашнюю игру против Кристал Пэлас.