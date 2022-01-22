Англия

Наставник хартфордширского клуба прокомментировал поражение от Норвича.

Уотфорд в домашнем поединке 23-го тура английской Премьер-лиги потерпел сокрушительное поражение от Норвича (3:0), уступив "канарейкам" свое место в преддверии зоны вылета.

Уотфорд — Норвич 0:3 Видео голов и обзор матча

По завершении игры, главный тренер "шершней" Клаудио Раньери был крайне разочарован выступлением своих подопечных в данном поединке.

"Норвич преподал нам хороший урок. Они играли как команда, а мы играли каждый сам за себя.

Я хотел бы попросить прощения у каждого из наших болельщиков, потому что мы пытались сделать все возможное ради достижения результата, но остались с пустыми руками. В перерыве я попросил игроков зажечь огонь в их сердцах, однако после гола соперников мы растворились на футбольном поле.

Я верю, что команда сможет правильно отреагировать на случившееся сегодня. Продолжать в том же духе попросту невозможно, так как мы сами мостим себе дорогу в Чемпионшип. Мне нужны футболисты, у которых будет болеть сердце за этот клуб, и будет менталитет победителей.

Возможно, мы играли лучше вдесятером, чем в полном составе. Теперь, мне нужно будет выбрать игроков, которые будут готовы бороться за этот клуб. Новички хорошо себя показали на этом фоне, они поняли мои требования и философию. Я хочу играть резко, без дриблинга перед чужой штрафной, сразу переходить к ударам.

Я каждый день разговариваю с руководителями клуба, мы все стараемся пережить непростые времена. Продолжаю верить в этих футболистов, так как мне хочется верить в них и наш клуб. Если кто-то из болельщиков не верит — сидите дома", — грозно заявил итальянский специалист.

В следующем туре Уотфорд сыграет гостевой матч против Бернли.