Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Вест Хэм и одержал победу с минимальным преимуществом в счете.

Автором единственного гола в этом матче стал Маркус Рашфорд, который в компенсированное время замкнул передачу Эдинсона Кавани и принес своей команде непростые три очка.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1:0

Гол: Рашфорд, 90+3



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Теллес — Фред (Кавани, 82), Мактоминей, Фернандеш — Гринвуд (Мартиаль, 82), Роналду, Эланга (Рашфорд, 62).



Вест Хэм: Ареола — Цоуфал (Фредерикс, 70), Доусон, Зума, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн, Лансини, Форнальс — Антонио.



Предупреждения: Магуайр — Райс