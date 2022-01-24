Англия

Турецкий клуб согласился отпустить нападающего в Чемпионшип.

Бывший нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш, контракт которого принадлежит Фенербахче, продолжит свою карьеру в составе Халл Сити. Об этом сообщает Trtspor.com.

По информации источника, клубы уже согласовали полноценный переход 20-летнего иранца. Сумма трансфера составит около 4,5 миллионов евро. Также турецкий клуб получит 50% от будущей продажи футболиста.

Напомним, Аллахьр выступал за Зарю в первой половине нынешнего сезона, но луганчане не смогли договориться с турецким клубом. На его счету 24 поединка, в которых он забил девять голов и отдал четыре ассиста.