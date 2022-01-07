Англия

Бывший форвард Зари может перебраться в Англию.

Бывший нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш, который вернулся в турецкий Фенербахче, может перебраться в Англию. Об этом сообщает Аjansspor.

По информации источника, в услугах 20-летнего иранца заинтересованы два европейских клуба.

Первое предложение от Халл Сити, который в настоящее время выступает в Чемпионшипе, а второе от бельгийского Андерлехта, в котором выступает украинец Богдан Михайличенко.

В нынешнем сезоне Сайядманеш провел 24 матча, в которых забил девять голов и оформил четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Аллахьяр трогательно попрощался с Зарей.