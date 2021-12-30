Украина

Иранский форвард выступал за луганский клуб с осени прошлого года.

Нападающий турецкого Фенербахче Аллахьяр Сайядманеш попрощался с луганской Зарей, за которую он выступал на правах аренды с осени 2020 года.

"Прощаться с любимыми всегда тяжело. Но после потрясающих полутора лет в этой команде и с этими болельщиками я могу сказать, что Заря навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду невероятные время и моменты, которые мы пережили вместе.

Хочу сказать спасибо всем своим партнерам по команде, тренерам и персоналу за то, что они помогли мне вырасти как в игровом, так и в личностном планах. До свидания, Мужики", — написал Аллахьяр на своей странице в Instagram.

За полтора года Аллахьяр провел 50 поединков за луганский клуб, в которых забил 15 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Металлист сделал предложение по трансферу Аллахьяра.