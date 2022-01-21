Команды снова не сыграют 17-й тур АПЛ из-за коронавируса.
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21 января 2022, 12:15
Поединок 17-го тура Английской Премьер-Лиги между Бернли и Уотфордом снова перенесен на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в составе хозяев.
Новая дата поединка — пятое февраля в 20:00 по киевскому времени. Отметим, что АПЛ уже третий раз переносит встречу. Изначально поединок должен был состояться 17 декабря.
Помимо матча 17-го тура с "шершнями", у Бернли уже перенесены встречи с Лестером, Тоттенхэмом, Астон Виллой и Эвертоном.
Ранее ситуацию вокруг поединка прокомментировал наставник "бордовых" Шон Дайч.