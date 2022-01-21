Поединок 17-го тура Английской Премьер-Лиги между Бернли и Уотфордом снова перенесен на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в составе хозяев.

Новая дата поединка — пятое февраля в 20:00 по киевскому времени. Отметим, что АПЛ уже третий раз переносит встречу. Изначально поединок должен был состояться 17 декабря.

Помимо матча 17-го тура с "шершнями", у Бернли уже перенесены встречи с Лестером, Тоттенхэмом, Астон Виллой и Эвертоном.

Ранее ситуацию вокруг поединка прокомментировал наставник "бордовых" Шон Дайч.