Поединок 17-го тура Английской Премьер-Лиги между Бернли и Уотфордом снова перенесен на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в составе хозяев.

Новая дата поединка — пятое февраля в 20:00 по киевскому времени. Отметим, что АПЛ уже третий раз переносит встречу. Изначально поединок должен был состояться 17 декабря.

Our home match against Watford will now take place on Saturday 5th February at 6pm.



All tickets purchased for the postponed fixture will remain valid.



Full details below ⤵️#BUTWAT | #UTC