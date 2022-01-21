Англия

Команды снова не сыграют 17-й тур АПЛ из-за коронавируса.

Поединок 17-го тура Английской Премьер-Лиги между Бернли и Уотфордом снова перенесен на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в составе хозяев.

Новая дата поединка — пятое февраля в 20:00 по киевскому времени. Отметим, что АПЛ уже третий раз переносит встречу. Изначально поединок должен был состояться 17 декабря.

Our home match against Watford will now take place on Saturday 5th February at 6pm.



All tickets purchased for the postponed fixture will remain valid.



Full details below ⤵️#BUTWAT | #UTC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 21, 2022

Помимо матча 17-го тура с "шершнями", у Бернли уже перенесены встречи с Лестером, Тоттенхэмом, Астон Виллой и Эвертоном.

Ранее ситуацию вокруг поединка прокомментировал наставник "бордовых" Шон Дайч.