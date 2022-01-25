Англия

74-летний специалист — третий тренер клуба в нынешнем сезоне.

Бывший наставник сборной Англии и ряда европейских клубов Рой Ходжсон возглавил Уотфорд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали сделки не разглашаются, но по информации СМИ, контракт с 74-летним специалистом подписан до лета 2022 года с опцией продления при определенных условиях.

Последним местом работы Роя был Кристал Пэлас, который он покинул в концовке прошлого сезона. До этого он тренировал Ливерпуль и Фулхэм.

Также отметим, что Ходжсон стал уже третьим наставников Уотфорда в текущей кампании. Начинал сезон Хиско Муньос, которого в октябре сменил Клаудио Раньери.

После 20 матчей Уотфорд набрал 20 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице АПЛ.