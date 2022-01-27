Англия

Ливерпульский клуб готов пригласить экс-тренера Челси.

Бывший тренер Челси Фрэнк Лампард по-прежнему может возглавить Эвертон, сообщает издание The Telegraph.

Руководство Эвертона проведет еще одну встречу с Лампардом и попытается договориться об условиях сотрудничества. "Ириски" готовы вернуться к варианту с английским специалистом после того, как фанаты клуба выступили против назначения Витора Перейры.

Напомним, Эвертон расстался с Рафаэлем Бенитесом 16 января. В данный момент командой временно руководит Данкан Фергюсон.

Ранее сообщалось, что Эвертон заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма Деле Алли.