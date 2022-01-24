Англия

Ливерпульский клуб хочет заполучить хавбека Тоттенхэма.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли попал в сферу интересов Эвертона, сообщает издание The Telegraph.

Эвертон хочет укрепить линию полузащиты и попытается подписать Алли до закрытия трансферного окна. Интерес к английскому хавбеку также проявляет Ньюкасл.

Действующий контракт Алли с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 18 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Эвертон арендовал полузащитника Астон Виллы Анвара Эль-Гази.