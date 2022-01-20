Итальянец начал переговоры с клубом Виталия Миколенко.
Фабио Каннаваро, Getty Images
20 января 2022, 17:29
Легендарный итальянский экс-защитник Фабио Каннаваро является одним из кандидатов на пост главного тренера Эвертона — резюмирует Football Italia сообщения в СМИ.
После увольнения Рафаэля Бенитеса временно исполняющим обязанности главного тренера "ирисок" стал Данкан Фергюсон.
Для обладателя Золотого мяча 2006 года Эвертон может стать первой в тренерской карьере командой из Европы.
До этого Фабио Каннаваро работал с Аль-Ахли (ОАЭ), Гуанчжоу Эвергранд (Китай), Аль-Нассром (Саудовская Аравия), Тянцин Тянхань (Китай) и национальной сборной Китая.