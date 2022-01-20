Англия

Итальянец начал переговоры с клубом Виталия Миколенко.

Легендарный итальянский экс-защитник Фабио Каннаваро является одним из кандидатов на пост главного тренера Эвертона — резюмирует Football Italia сообщения в СМИ.

После увольнения Рафаэля Бенитеса временно исполняющим обязанности главного тренера "ирисок" стал Данкан Фергюсон.

Для обладателя Золотого мяча 2006 года Эвертон может стать первой в тренерской карьере командой из Европы.

До этого Фабио Каннаваро работал с Аль-Ахли (ОАЭ), Гуанчжоу Эвергранд (Китай), Аль-Нассром (Саудовская Аравия), Тянцин Тянхань (Китай) и национальной сборной Китая.