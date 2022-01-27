Англия

Вингер Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Шотландии.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Амад Диалло перешел в шотландский Рейнджерс.

Контракт подписан на правах аренды до конца текущего сезона. Не сообщается, будет ли шотландский коллектив иметь право выкупа.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "красных дьяволов". Кроме того, на счету Диалло два матча и два забитых мяча за МЮ-U23.

Ранее сообщалось, что Рейнджерс расстался с нападающим Джермейном Дефо.