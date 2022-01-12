Рейнджерс на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Джермейна Дефо, который с лета прошлого года также выполнял роль играющего тренера.

39-летний англичанин покинул шотландский клуб на правах свободного агента. 

Отметим, что Дефо выступал за Рейнджерс с января 2019 года. С того момента он провел за клуб 74 матча, в которых забил 32 мяча.

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