Рейнджерс на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Джермейна Дефо, который с лета прошлого года также выполнял роль играющего тренера.

39-летний англичанин покинул шотландский клуб на правах свободного агента.

💙Everyone at the club would again like to thank @IAmJermainDefoe for his contribution and wish him and his family every success for the future.pic.twitter.com/S8vYq57L0Q