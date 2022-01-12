Другое

Английский форвард выступал за шотландский клуб в течение последних трех лет.

Рейнджерс на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Джермейна Дефо, который с лета прошлого года также выполнял роль играющего тренера.

39-летний англичанин покинул шотландский клуб на правах свободного агента.

💙Everyone at the club would again like to thank @IAmJermainDefoe for his contribution and wish him and his family every success for the future.pic.twitter.com/S8vYq57L0Q — Rangers Football Club (@RangersFC) January 12, 2022

Отметим, что Дефо выступал за Рейнджерс с января 2019 года. С того момента он провел за клуб 74 матча, в которых забил 32 мяча.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.