Английский форвард выступал за шотландский клуб в течение последних трех лет.
Рейнджерс на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Джермейна Дефо, который с лета прошлого года также выполнял роль играющего тренера.
39-летний англичанин покинул шотландский клуб на правах свободного агента.
Отметим, что Дефо выступал за Рейнджерс с января 2019 года. С того момента он провел за клуб 74 матча, в которых забил 32 мяча.
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