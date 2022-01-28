Англия

Соглашение с 33-летним форвардом будет рассчитано до конца сезона.

Бывший нападающий Ньюкасла, Ливерпуля и Вест Хэма Энди Кэрролл в скором времени станет игроком Вест Бромвича. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 33-летний англичанин в настоящее время проходит медицинское обследование, после чего он подпишет контракт с "дроздами" до конца сезона.

Последним клубом Кэррола был Рединг, за который он выступал два месяца. На его счету восемь поединков, в которых он забил два гола и отдал один ассист.

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