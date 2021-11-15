Английский форвард продолжит карьеру в Чемпионшипе.
Энди Кэрролл, ФК Рединг
15 ноября 2021, 20:22
Бывший нападающий Ньюкасла, Ливерпуля и сборной Англии Энди Кэрролл продолжит карьеру в Рэдинге.
Футболист и клуб приняли решение подписать краткосрочный контракт, который будет действовать до середины января 2022 года.
Отметим, что игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента.
Последним его клубом был Ньюкасл, который он покинул в летнее трансферное окно по окончанию контракта.
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