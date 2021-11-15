Англия

Английский форвард продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Бывший нападающий Ньюкасла, Ливерпуля и сборной Англии Энди Кэрролл продолжит карьеру в Рэдинге.

Футболист и клуб приняли решение подписать краткосрочный контракт, который будет действовать до середины января 2022 года.

Отметим, что игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Последним его клубом был Ньюкасл, который он покинул в летнее трансферное окно по окончанию контракта.

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