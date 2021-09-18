Англия

Футболист признался, что не планирует завершать карьеру.

Бывший нападающий Ньюкасла, Ливерпуля и сборной Англии Энди Кэрролл признался, что не планирует завершать карьеру в 32 года.

"Мои дети все еще думают, что я подпишу контракт с Манчестер Сити или Барселоной, чего, как мы знаем, не произойдет.

Но они все еще подталкивают меня к тому, чтобы я присоединился к какому-нибудь клубу, и это то, чего бы мне хотелось. Я хочу играть перед своей семьей и выигрывать матчи.

Мои драйв и страсть нисколько не угасли. Мне очень повезло, что мне платят за хобби, правда. Если бы это не было моей работой, я бы просто играл в футбол со своими друзьями

У меня было несколько звонков из Турции и других стран Европы. Я бы хотел остаться играть в Англии, но если не будет других вариантов, я поеду покорять другие страны", — рассказал Кэрролл в беседе с Аланом Ширером.

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